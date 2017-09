Polícia do Reino Unido prende mais 2 suspeitos por atentado no metrô de Londres

A polícia antiterrorismo do Reino Unido prendeu mais duas pessoas nesta quarta-feira suspeitas de vínculo com o ataque ao metrô de Londres na semana passada. Com isso, subiu para cinco o número de detidos na investigação.

Os detetives prenderam um homem de 48 anos e outro de 30 em Newport, Gales. Um suspeito de 25 anos havia sido detido em Newport na terça-feira.

Dois outros homens foram detidos no fim de semana, um refugiado do Iraque de 18 anos e outro de 21 anos da Síria. Nenhum deles foi acusado formalmente.

Há investigações em andamento e já houve buscas em pelo menos quatro endereços. "Nós antecipamos que as buscas durem alguns dias e podem levar a mais novidades", disse Dean Haydon, diretor do Comando de Contraterrorismo da Polícia Metropolitana.

Uma bomba caseira em um vagão do metrô detonou parcialmente na sexta-feira em Londres, deixando 30 feridos. O ataque levou o governo a elevar brevemente o nível de alerta de terrorismo nacional para o nível mais alto. Fonte: Associated Press.

