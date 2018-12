Polícia do MS apreende 10,7 toneladas de maconha

DOF - Sejusp -MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), órgão de segurança de Mato Grosso do Sul subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, apreendeu no início da noite de ontem (22) 10,7 toneladas de maconha em um caminhão acoplado a um reboque carregado de milho. A informação foi divulgada neste domingo (23).

A polícia prendeu o condutor da carreta e um casal que seguia o caminhão em uma Saveiro. Foi a maior apreensão de drogas feita pela DOF este ano.

A apreensão foi feita após uma abordagem para fiscalização na Rodovia MS-134. O caminhão trafegava no sentido de Nova Andradina ao Distrito de Casa Verde. O motorista da carreta, de 44 anos, disse transportava milho e apresentou a nota fiscal da mercadoria.

Quando os policiais o questionaram se transportava algum produto ilícito com a carga, o motorista disse que transportava “maconha”, mas não sabia a quantidade. Ele informou que foi contratado para entregar a droga na cidade de Mogi Guaçu (SP).

O motorista também disse que mais dois veículos atuavam como “batedor” do caminhão, sendo um Celta e um Saveiro Cross. Após receber essas informações, a polícia localizou a Saveiro, que também seguia no sentido Distrito da Casa Verde, chegando na Rodovia BR-267. O casal que condiziam o veículo disseram que foram contratados para repassar informações sobre o policiamento na rodovia até a cidade de Três Lagoas (MS).

A DOF registrou a ocorrência e entregou os detidos na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.