Fiação furtada em dezembro do ano passado é apreendida pela polícia

Na última segunda-feira (11) a delegada Cristhiane Grossi de Araújo, titular da 7ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, formalizou a entrega de 70 metros de fios de cobre furtados e que foram apreendidos com receptadores em dezembro do ano passado. O material será reaproveitado em instalações elétricas internas de repartições da Prefeitura, já que pode ser utilizado na iluminação pública.

O material foi furtado de um trecho da Avenida Professor José Barbosa Rodrigues, que em consequência, ficou algum tempo às escuras, sem iluminação pública. Para tentar dificultar a ação dos ladrões, a fiação subterrânea foi substituída por fiação aérea, que além da questão estética , tem um custo maior de manutenção, porque deixa a rede mais suscetível de oscilação de energia em consequência de ventanias e trovoadas. Outra alternativa é aumentar de 40 centímetros para 1 metro a valeta onde a fiação é “enterrada”, o que reduz em torno de 40% do seu o tempo de vida útil.

Segundo a gerência de iluminação pública da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, furtos como este ocorrido na Avenida Professor José Barbosa Rodrigues são frequentes, com a diferença nem sempre a policia identificar os responsáveis e recuperar o material. Os alvos preferenciais dos marginais são as avenidas e praças onde há rede de iluminação é subterrâneas. Recentemente a Prefeitura teve de gastar R$ 140 mil na compra de fios para restabelecer a iluminação em praças como as do Bairro Guanandi, do Jardim dos Novos Estados.

