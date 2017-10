Polícia descobre cemitério clandestino em Mauá (SP)

A Polícia Civil descobriu um cemitério clandestino em Mauá, na Grande São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 9. A descoberta ocorreu enquanto os investigadores apuravam um caso de roubo e se depararam com a informação sobre o local, que estaria sendo usado para ocultar corpos de pessoas mortas por uma organização criminosa, que não foi identificada. Quatro cadáveres foram retirados da área.

A descoberta foi feita por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil. As vítimas seriam inimigas da organização criminosa e, segundo a polícia, as mortes teria acontecido no fim do mês passado.

O delegado Antônio José Pereira, da 1.ª Delegacia de Investigações de Roubos e Latrocínios, do Deic, informou que os corpos estavam em uma mesma vala no Jardim Itasussu. A polícia acionou equipes do Corpo de Bombeiros, para participar da retirada das vítimas, e da Guarda Municipal de Mauá.

Violência

Dados da Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) mostram que a cidade do ABC Paulista registrou neste ano, até agosto, 32 casos de homicídio. Em todo o ano passado, aconteceram 28.

