Polícia desarticula organização que explorava prostituição de travestis no DF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou hoje (26) uma operação para prender uma organização criminosa que atuava no tráfico de pessoas para exploração sexual. O grupo recrutava travestis de outros estados do Brasil para trabalharem com prostituição no DF.

Liderada também por travestis, a organização criminosa aliciava as vítimas, que já chegavam ao DF com dívidas a acertar com as cafetinas e trabalhavam em regime de exploração, em condições análogas à escravidão, segundo a polícia.

Batizada de Operação Império, a ação é coordenada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa e por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa e ou com Deficiência (Decrin).

A investigação começou em janeiro a partir de denúncias das vítimas. “Elas eram extorquidas e obrigadas a pagar diárias pelo uso do ponto ou mesmo a morar em imóveis pertencentes aos líderes do grupo”, disse a delegada-chefe adjunta da Decrin, Elisabete Maria de Morais.

A investigação também apurou que procedimentos de estética foram realizados de maneira clandestina nas travestis, como aplicações de silicone industrial nos seios e nádegas, pelas quais eram cobrados até R$ 5 mil.

Até agora, a Operação Império cumpriu 11 mandados de prisão preventiva, 23 de busca e apreensão, inclusive de veículos, além de conduções coercitivas.

*Estagiário sob supervisão de Luana Lourenço

Veja Também

Comentários