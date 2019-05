Policia desarticula operação contra roupos de carga no Rio

Policiais civis cumprem oito mandados de prisão contra suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em roubos de carga no Grande Rio. Até as 8h30 de (13), seis pessoas já tinham sido presas pela operação, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

Também estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão. O grupo, segundo a Polícia Civil, tinha como base as comunidades Kelson’s, na Penha, e Morro do Barbante, na Ilha do Governador, ambas na zona norte da cidade do Rio . A quadrilha também atuava em Magé e Casemiro de Abreu.

Essas localidades serviam como entreposto para as mercadorias roubadas na região metropolitana do Rio . Dali os produtos eram revendidos. Os suspeitos vão responder por roubo qualificado, receptação, associação criminosa e lavagem de dinheiro, entre outros crimes.