Polícia de SP encontra túnel de 2 km que ia para o Fórum da Barra Funda

A Polícia Civil encontrou nesta quarta-feira, 12, um túnel de dois quilômetros de extensão que ia de um comércio fechado na Rua Conselheiro Brotero, na Barra Funda, até o Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. O local era iluminado e protegido por dois homens armados, que foram presos. A Polícia ainda investiga o motivo pelo qual o túnel estava sendo construído.

O local foi descoberto por uma equipe do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc), que fazia uma investigação que ainda está em andamento. Quando acharam o buraco, os policiais primeiro desconfiaram que havia criminosos que pudessem ter fugido pela tubulação. Bombeiros e agentes do Grupo Especial de Reação (GER), equipe tática da Polícia Civil, foram chamados para entrar no túnel, e acabaram descobrindo o Fórum como destino da obra.

O Fórum da Barra Funda abriga as varas do Júri da capital, nas quais ocorrem julgamentos de natureza criminal e que abriga também gabinetes de promotores criminais do Ministério Público Estadual.

Os homens detidos fazendo a segurança do túnel foram encaminhados à sede do Denarc, no Bom Retiro, na região central de São Paulo, para prestar depoimento.

