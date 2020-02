Polícia de Londres abate homem que apunhalou ao menos duas pessoas

A polícia de Londres abateu, neste domingo (2), um homem que apunhalou pelo menos duas pessoas na rua em Streatham, na zona sul da capital britânica. O incidente é considerado pelas autoridades como um ato terrorista.

“Um homem foi abatido por agentes armados em Streatham. Nesta fase acreditamos que um número de pessoas tenha sido apunhalado. As circunstâncias estão a ser averiguadas; o incidente foi declarado como relacionado com terrorismo”, declararam as forças policiais, que já confirmaram haver duas pessoas feridas.

A Polícia Metropolitana de Londres, também conhecida como Met, pediu à população que evite a área do incidente.

As autoridades já confirmaram que o homem alvejado pela polícia está morto. “Podemos confirmar que o homem abatido pela polícia na Streatham High Road (sul de Londres) foi declarado morto”, declarou a Met.

No local, para além da polícia encontram-se serviços de emergência médica.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, reagiu ao incidente. “Agradeço a todos os serviços de emergência que estão a dar resposta ao incidente em Streatham, que a polícia declarou como ato terrorista. O meu pensamento está com os feridos e todos os que foram afetados”, escreveu no Twitter.

Também o presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, agradeceu às autoridades e aproveitou para lançar um aviso. “Os terroristas querem dividir-nos e destruir a nossa forma de viver – aqui em Londres nunca os deixaremos ser bem-sucedidos”.

O incidente acontece dois meses depois de a polícia britânica ter matado um homem na London Bridge, no centro da cidade, depois que ele matou duas pessoas e feriu três.