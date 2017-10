Polícia de Las Vegas informa que um suspeito de ataque está morto

A Polícia de Las Vegas informou via Twitter que um suspeito de ter aberto fogo contra a plateia de um show ao ar livre que ocorria em frente ao Mandalay Bay Hotel and Casino, na principal avenida da cidade, na noite deste domingo, 1, está morto. Detalhes sobre ou homem ou as circunstâncias da morte dele não foram informados.

O University Medical Center informou que 26 pessoas feridas foram atendidas no local: duas morreram e 24 estão feridas, sendo 12 em estado crítico. Centenas de tiros foram ouvidos.

