Polícia de Israel inicia retirada de colonos de nove casas na Cisjordânia

As forças israelenses começaram a esvaziar nove casas na região da Cisjordânia nesta terça-feira, na sequência de uma decisão da Suprema Corte de que tais casas foram construídas em terras privadas governadas pela Palestina.

Dezenas de colonos e apoiadores protestaram nos telhados quando militares e as forças policiais entregavam as ordens de retirada aos líderes dos colonos, pedindo lhes para que cooperassem de forma pacífica e evitassem o confronto.

Um dos residentes desafiadoramente rasgou a ordem, enquanto outros, principalmente jovens,

foram levados por soldados. Nenhum grande conflito foi relatado.

No início deste mês, as forças israelenses arrancaram Amona, um posto avançado nas proximidades da Cisjordânia, seguindo uma ordem judicial. As forças removeram centenas de moradores e seus apoiadores em violentos confrontos.

O posto de Amona foi o maior de cerca de 100 postos avançados não autorizados que foram erguidos na Cisjordânia. Ele foi palco de violentos confrontos entre colonos e forças de segurança durante a demolição parcial em 2006.

Os palestinos querem a Cisjordânia, a Faixa de Gaza e o leste de Jerusalém - territórios que Israel capturou na guerra de 1967 no Oriente Médio - para seu futuro Estado. Retirou suas tropas e colonos israelenses da Faixa de Gaza em 2005, e o território posteriormente foi invadido pelo grupo militante Hamas. Fonte: Associated Press

