Polícia de Goiás continua busca por dez presos que fugiram de presídio no sábado

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária em Goiás informou, em nota, que a polícia está em busca dos dez presos que fugiram do Centro de Inserção Social, em Luziânia, na manhã deste sábado (6). Um vídeo, gravado por um preso por meio de um celular e que está circulando na internet, mostra o momento da fuga.

A diretoria informou que abriu um inquérito policial para investigar a fuga e a filmagem. Conforme o comunicado, já foi identificado o preso que fez a filmagem e ele irá responder a sanções.

No Rio de Janeiro, foi preso hoje (7) Stephan de Souza Vieira, conhecido como BH e apontado como suspeito de comandar as rebeliões nos presídios de Goiás.

Ele estava sendo procurado desde que fugiu do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, em novembro de 2017.

Segundo a Polícia Civil do Rio, Stephan é apontado como líder de uma facção criminosa que atua em Goiás e é investigado por dezenas de homicídios em Goiás, na disputa territorial com outras facções.

A polícia informou que ele foi encontrado em um apartamento no bairro de Vila Nova. No local, foram apreendidos aparelhos de telefone celular, joias, dinheiro e cadernos com a movimentação do tráfico de drogas.

A ação ocorreu em apoio a policiais civis do estado de Goiás e cumpriu um mandado de prisão expedido pela Justiça de Goiás.