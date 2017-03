Polícia da Malásia confirma que norte-coreano morto é irmão de Kim Jong Un

A polícia da Malásia identificou formalmente Kim Jong Nam como a vítima fatal do ataque com agente nervoso no aeroporto internacional de Kuala Lampur, um desenvolvimento esperado porém significativo em um caso que tem afastado o país da Coreia do Norte, até então nações próximas.

Kim é meio-irmão do líder norte-coreano Kim Jong Un e um desafeto deste. A Coreia do Norte se negou a admitir que ele foi a vítima do ataque de 13 de fevereiro. O governo de Pyongyang afirmou que este seria Kim Chol, o nome que estava no passaporte usado pelo irmão durante o ataque.

"Estabelecemos Kim Chol como Kim Jong Nam", afirmou o chefe da polícia nacional da Malásia, Khalid Abu Bakar. "Completamos os trâmites necessários para sua identificação", acrescentou, mas se negou a dizer como o reconhecimento foi feito.

As autoridades malaias afirmaram que pediram o material genético da família para fazer um exame de DNA, mas nenhum membro da família se dispôs a fazê-lo. Segundo o primeiro-ministro do país, os familiares disseram estar muito assustados para contribuir com o caso. Fonte: Associated Press.

