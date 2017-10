Polícia da Indonésia prende 58 pessoas durante inspeção em sauna gay

Dezenas de homens, incluindo diversos estrangeiros, foram presos durante uma ação policial em uma sauna gay da capital da Indonésia, afirmou a polícia neste domingo.

A Indonésia abriga a maior comunidade muçulmana do mundo e, nos últimos anos, o governo local tem aumentado a repressão contra homossexuais.

Segundo o porta-voz da polícia, Argo Yuwono, parte dos detidos durante a batida policial de sexta-feira deve ser acusada sob a lei sobre pornografia local, incluindo o dono da sauna e os trabalhadores do local. Eles podem receber até dez anos de prisão.

A homossexualidade não é considerada ilegal na Indonésia, à exceção da província de Aceh. Recentemente, no entanto, a comunidade LGBT tem sofrido um cerco por parte das autoridades. A polícia montou uma força especial para investigar atividades da comunidade e a principal corte do país tem se movido para criminalizar a homossexualidade.

A atitude foi reprovada pelas Nações Unidas, que já pediram ao país que interrompa as prisões baseadas na orientação sexual e que combata o estigma anti-gay no país. Fonte: Associated Press.

