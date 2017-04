Polícia da Indonésia diz ter matado seis suspeitos de serem militantes islâmicos

A polícia indonésia afirma ter matado seis suspeitos de serem militantes islâmicos, em conflito que ocorreu no sábado, na província de Java Oriental. O porta-voz da polícia nacional, Martinus Sitompul, disse que os homens foram encurralados no distrito de Tuban, depois de um tiroteio com policiais que estavam patrulhando uma estrada movimentada na área.

Ele afirmou que os seis tinham recusado apelos à rendição durante um impasse que durou várias horas e provocou a batalha com a brigada móvel e a polícia antiterrorista acabou atirando explosivos. No dia anterior, a polícia antiterrorista prendeu três supostos militantes que estavam planejando atacar uma delegacia de polícia em Java Oriental.

A maioria muçulmana da Indonésia tem levado a cabo uma repressão sustentada contra os militantes desde os bombardeios de Bali, em 2002, realizados por radicais afiliados à Al-Qaeda e que mataram 202 pessoas, principalmente estrangeiros. Uma nova ameaça surgiu nos últimos anos, com simpatizantes do grupo Estado islâmico.

Sitompul disse também que a polícia está investigando se os seis homens faziam parte da Jemaah Anshorut Daulah, um grupo de extremistas indonésios que foi formado em 2015 e alega aliança com o Estado Islâmico. A polícia disse que apreendeu dezenas de munições, várias armas de fogo, facas, livros e um carro usado pelos homens. Fonte: Associated Press.

