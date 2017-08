Polícia da Finlândia acredita que homem envolvido em incidente agiu sozinho

A polícia da Finlândia disse que o homem detido para investigação, após um ataque que deixou dois mortos na cidade de Turku, provavelmente teria agido sozinho. No entanto, as autoridades não descartaram o envolvimento de outras pessoas no incidente e, com isso, mais suspeitos potenciais estão sendo procurados.

A polícia disse que o homem esfaqueou oito pessoas, deixando duas mortas, antes que ele fosse atingido na coxa e detido. As autoridades estão tentando determinar a identidade e nacionalidade do suspeito.

A ministra do Interior do país, Paula Risikko, afirmou que a segurança está sendo intensificada em todo o país. Já o presidente finlandês, Sauli Niistro, visitou Turku nesta sexta-feira, durante a tarde, e condenou o que ele chamou de "ato chocante e covarde". Segundo ele, as autoridades estão fazendo o que podem "para que todos os finlandeses possam se sentir seguros". Fonte: Associated Press.

