Polícia cumpre mandados de prisão no Rio e MS contra tráfico de armas

Policiais civis e rodoviários federais fazem hoje (3) uma operação contra o tráfico de armas e munições nos estados do Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul (MS). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), estão sendo cumpridos 13 mandados de prisão no Rio e quatro em Mato Grosso do Sul.



Além disso, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão, sendo 14 no Rio e seis no MS.



De acordo com a PRF, um inquérito - conduzido pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil do Rio (Desarme) -identificou e indiciou 20 pessoas por suspeita de integrar uma grande organização criminosa que atua em vários estados.



O grupo é suspeito de enviar milhares de munições e centenas de armas de Mato Grosso do Sul para o Rio nos últimos meses. Esse arsenal era usado por facções criminosas que exploram a venda de drogas ilícitas e por grupos milicianos na capital fluminense.

Participam da operação de hoje 80 policiais rodoviárias federais e 160 policiais civis dos dois estados.