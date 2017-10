Polícia confirma segunda morte em ataque a tiros na cidade de Queimados

Mais uma vítima do ataque a tiros na cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, morreu na manhã de hoje (9). A confirmação da morte de Maurício dos Santos Jesus Nascimento, que estava internado no hospital, foi feita pela Polícia Civil.

Edezio Virgílio da Cruz Prado já tinha morrido ontem, logo depois do ataque. Mais quatro pessoas ficaram feridas, quando homens armados passaram em um carro e atiraram contra um bar na Avenida Tinguá, no bairro de Vila do Tinguá.

O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

