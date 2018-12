Polícia Civil reforça equipes nas delegacias da zona sul no Réveillon

A Polícia Civil do Rio atuará com a Operação Réveillon, a partir das 10h do dia 31 de dezembro, com previsão de término para as 22h do dia 1º de janeiro. O efetivo será reforçado em todas as delegacias do estado, que funcionarão normalmente, incluindo as distritais da zona sul: 13ª delegacia policial (Copacabana) e 14ª DP (Leblon), que concentrarão as ocorrências com prisões em flagrante, além de 9ª DP (Catete), 10ª DP (Botafogo), 11ª DP (Rocinha) e 15ª DP (Gávea). O reforço do efeito, principalmente na zona sul, deve-se a previsão de 2,7 milhões de pessoas assistirem à queima de fogos na Praia de Copacabana. Na Praia do Flamengo, também na zona sul, terá queima de fogos de artifício na passagem do ano, de três balsas instaladas na Baía de Guanabara.

As delegacias especializadas também vão concentrar um efetivo maior nos dois dias, entre elas a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, no Leblon, a Delegacia de Atendimento Policial do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão, e a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que terá como base durante o período a sede da Delegacia Especial de Atendimento a Pessoas da Terceira Idade, em Copacabana.

Equipes da Polinter, da Corregedoria Interna da Polícia Civil e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), incluindo agentes do Esquadrão Antibombas, estarão de prontidão. A Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos reforça a equipe responsável pela fiscalização das montagens dos locais de queima de fogos, incluindo as balsas. O número de peritos de local e com especialidade em química também será maior.

Festa nos bairros

A comemoração do Réveillon do Rio 2019 não será apenas na Praia de Copacabana. Oito bairros terão festa organizada pela prefeitura para celebrar a chegada do Ano-Novo. Flamengo, Guaratiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Madureira, Penha, Ramos e Sepetiba terão apresentações a partir das 21h do dia 31 de dezembro. Nomes como Michael Sullivan, Naldo Benny, Chininha e Príncipe, Samba Bom, Clareou, Bom Astral, Pra Valer e Intimistas compõem a agenda das festas promovidas pela Empresa de Turismo do Rio (Riotur).

De acordo com a Riotur, os oito palcos espalhados pela cidade devem reunir cerca de 600 mil pessoas nas comemorações do Réveillon.