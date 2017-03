Polícia Civil indicia quatro pessoas por acidente com carro alegórico, no Rio

Rio de Janeiro - Delegado e peritos investigam local do acidente com carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, no Sambódromo (Fernando Frazão/Agência Brasil) / Fernando Frazão/Agência Brasil

A Polícia Civil concluiu ontem (15) o inquérito que apurava o acidente no carro alegórico da escola de samba Paraíso do Tuiuti, ocorrido no dia 27 de fevereiro, durante os desfiles das Escolas de Samba do Grupo Especial, no Sambódromo. Quatro pessoas foram indiciadas na 6ª Delegacia da Cidade Nova, pela delegada Maria Aparecida Salgado Mallet.

Foram acusados Leandro de Azevedo Machado, diretor de Carnaval da escola; Jaime Benevides de Araújo Filho, diretor de Alegoria; Edson Marcos Gaspar de Andrade, engenheiro; e Francisco de Assis Lopes, motorista.

Vinte e três pessoas ficaram feridas no acidente. Segundo a Polícia Civil, os quatro denunciados responderão pelo artigo 303 da Lei 9.503/1997 (atropelamento envolvendo veículos automotores terrestres). A pena varia de seis meses a dois anos de detenção.

Sob supervisão de Valéria Aguiar

