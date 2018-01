Polícia Civil identifica suspeito de matar delegado

O sepultamento será às 13h no Cemitério do Caju - Foto: GloboNews

A Delegacia de Homicídios (DH) identificou o suspeito de matar o delegado da Polícia Civil Fábio Monteiro, na tarde desta sexta-feira (12). O policial, de 38 anos, foi morto na favela do Jacarezinho. A DH ainda está tentando localizá-lo.

O corpo do delegado foi velado na sede da Academia de Polícia (Acadepol), onde era professor de direito penal. O sepultamento será às 13h no Cemitério do Caju.

Segundo a Polícia Civil, Fábio saiu da Cidade da Polícia, onde trabalhava como delegado da Central de Garantias, para almoçar e não voltou.

Seu corpo foi encontrado dentro de um carro na comunidade do Jacarezinho, que é vizinha da Cidade da Polícia.

Ainda de acordo com a Polícia, Fábio estava acompanhado de uma mulher quando foi abordado por criminosos e morto. A mulher conseguiu escapar com vida. A Delegacia de Homicídios já ouviu o depoimento dela ontem e deverá ouvi-la hoje de novo.



O carro já foi periciado e as imagens das proximidades foram solicitadas.