Polícia Civil faz ação em condomínio do Minha Casa, Minha Vida no Rio

Condomínio do Programa Minha Casa, Minha Vida, em Guadalupe, zona norte do Rio, invadido na noite de domingo (9) com ajuda de criminosos armados. A Justiça determinou a reintegração de posse (Tomaz Silva/Agência Brasil) / Tomaz Silva/Arquivo/Agência Brasil

A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje (9) a Operação Facho de Luz para apreender cargas roubadas que estão escondidas no Conjunto Habitacional Guadalupe, na zona norte do Rio. Desde a inauguração em 2015, o condomínio, que integra o Programa Minha Casa, Minha Vida, foi alvo de ações de criminosos da região. Os bandidos abriram um buraco no muro e passaram a circular livremente pelo conjunto habitacional, intimidando moradores com o uso de armas pesadas e expulsando moradores dos apartamentos.

A ação desta quinta-feira é uma consequência de um inquérito que investiga se pessoas que ocupam irregularmente o conjunto habitacional estão envolvidas em tráfico de drogas e também em roubos de cargas. A Polícia Civil estava munida de mandados de busca e apreensão para entrar nos imóveis. Um motorista de caminhão de carga e seus ajudantes, que eram mantidos reféns, foram libertados na operação.

Além da presença de bandidos no condomínio, os policiais fizeram um levantamento para identificar outros moradores que estejam morando nos apartamentos de forma irregular. A medida facilitará uma ação de reintegração de posse por parte da Caixa Econômica Federal.

A Caixa informou, em nota, que está colaborando com as autoridades para garantir o cumprimento da decisão judicial e esclarece que atua visando preservar o direito dos beneficiários devidamente selecionados pelo Programa Minha Casa, Minha Vida. O Residencial Guadalupe tem 240 unidades e foi entregue em junho de 2015.





