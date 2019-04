Polícia Civil divulga balanço de ações realizadas no feriado da Semana Santa

AÇÕES DA PREFEITURA Prefeitura de Campo Grande é finalista da edição estadual do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

ECONOMIA Deputado do PSB entra no STF para suspender análise da Previdência na CCJ

POLÍTICA Bolsonaro diz em nota que Olavo 'não contribui com objetivos do governo'

VARIEDADES Apresentadora da Globo News lamenta perder episódio de 'Game of Thrones'

ECONOMIA STF nega pedido de deputado do PSB para suspender análise da Previdência na CCJ

Enquete

Com a vitória do Águia Negra no Campenato Estadual 2019, o clube já acumula três títulos estaduais. Você acompanha o futebol sul-mato-grossense?

Sim Não Votar Resultados