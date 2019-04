Polícia Civil participa de operação nacional para cumprir mandados de prisão contra foragidos

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (24.4), as Polícias Civis das 27 unidades federativas saíram às ruas para cumprimento centenas de mandados de prisão. A Operação Nacional, batizada de #PC27, tem como objetivo retirar de circulação foragidos da Justiça, que cometeram crimes graves como roubo, homicídio, estupro, participação em crime organizado entre outros.

A ação é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC) e tem como objetivo o combate aos mais diversos delitos que assolam a sociedade brasileira, contribuindo para a diminuição da criminalidade.

“Trata-se de uma ação conjuntas das Polícias Civis de todas as unidades da federação com intuito de retirar das ruas pessoas que praticaram crimes e que precisam ser levadas à justiça para responderem por seus atos. Esta ação visa também gerar uma sensação imediata de segurança na população além de desestimular a reincidência criminal”, afirma o delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Marcelo Vargas Lopes.

Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça, após trabalho de investigação. Cada uma das Polícias Civis do Estado e do DF realizou levantamento de inteligência para possibilitar o maior sucesso na operação.

O nome Operação #27 é uma referência à união e padronização de todas as Polícias Civis do país.

Reportagem Assessoria de Comunicação da Polícia Civil .