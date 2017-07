Polícia Civil de Bonito conscientiza crianças e adolescentes sobre a consequência do uso de drogas

No primeiro semestre deste ano, Policiais Civis de Bonito realizaram palestras nas escolas a fim de conscientizar crianças e adolescentes sobre os malefícios causados pelo uso das drogas ilícitas.

Foram realizadas palestras em escolas da rede pública municipal e estadual, bem como no Colégio Honorato Jacques e no Instituto Família Legal. Durante a realização das palestras os alunos foram convidados a elaborar textos sobre o assunto abordado. As redações foram analisadas pela Delegada de Polícia, Dra. Jennifer Estevam de Araújo e escolhidas aquelas que melhor explicaram o assunto.

As crianças e adolescentes que redigiram as redações escolhidas visitaram a Delegacia de Polícia local, ocasião em que conheceram a estrutura física, bem como aprenderam quais são as atividades executadas pela Polícia Civil, desde o registro do boletim de ocorrência até a conclusão das investigações. Ao final, as bibliotecas das escolas foram presenteadas com o livro “A história da Polícia Civil – Mato Grosso do Sul”.

O trabalho realizado pelos policiais da Delegacia de Polícia, sobretudo pelos investigadores, Luís, Fagner e Reinaldo, tem o objetivo de aproximar a polícia do jovem, visando evitar o envolvimento com drogas ilícitas e a prática de delitos decorrentes do uso dessas substâncias.

Veja Também

Comentários