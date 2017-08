Polícia catalã mata suspeito com cinto explosivo perto de Barcelona

A polícia catalã matou a tiros um homem que usava um cinto explosivo numa cidade próxima a Barcelona. Ainda não está claro se ele seria o autor dos ataques da semana passada, Younes Abouyaaqoub, que estava foragido desde o quinta-feira.

De acordo com uma rádio pública local, um robô foi acionado para remover o cinto do corpo do suspeito. Mais cedo, o jornal La Vanguardia anunciou que a polícia havia prendido Abouyaaqoub na região, mas a polícia ainda não confirmou a informação. Fonte: Associated Press.

