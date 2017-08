Polícia catalã confirma morte de autor de ataques em Barcelona

A polícia catalã confirmou que o homem morto perto de Barcelona nesta segunda-feira é Younes Abouyaaqoub, autor do ataque terrorista que deixou 15 mortos na semana passada. De acordo com a imprensa local, o marroquino de 22 anos foi encontrado em Subirats, município localizado a 50 quilômetros a oeste de Barcelona, após a denúncia de um morador, que teria identificado uma pessoa com traços físicos semelhantes aos de Abouyaaqoub.

O terrorista usava um cinturão com falsos explosivos quando foi descoberto e teria gritado "Allahu akbar" (Deus é o maior, em árabe) antes de ser alvejado pelos policiais. As autoridades ainda investigam se Aboyaaqoub estava acompanhado de outras pessoas quando foi morto. Fonte: Associated Press.

