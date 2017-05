Polícia busca casa onde menina foi estuprada no Rio

A Polícia Civil do Rio procura a casa onde uma menina de 12 anos foi vítima de estupro coletivo, praticado por quatro homens ligados ao tráfico de drogas e filmado por um quinto. A família da vítima soube do crime após ver o vídeo, de cerca de um minuto, que está sendo disseminado pelo WhatsApp e pelo Facebook. No vídeo, a criança tenta proteger o rosto.

A delegada Juliana Emerique de Amorim pretende indiciar, além dos estupradores, quem divulgar e armazenar as imagens. O crime foi no domingo, na Baixada Fluminense - a cidade exata não foi revelada para proteger a vítima. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

