Polícia autua 1,2 mil motoristas bêbados em rodovias de SP no carnaval

A Polícia Militar Rodoviária autuou 1.245 motoristas dirigindo embriagados durante o carnaval em rodovias do Estado de São Paulo. Desses, 1.222 foram multados e 23 foram presos em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante. No total, 7,8 mil motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro - ao menos 1 em cada 7 tinha álcool no sangue.

Balanço divulgado nesta quarta-feira, 1º, indica que o número de mortes nas estradas paulistas ficou praticamente estável neste carnaval em relação ao do ano passado. Desde sexta-feira até a manhã desta terça, 18 pessoas morreram em acidentes nas rodovias, uma a mais que no mesmo período de 2016.

O número de acidentes com vítimas caiu 17,8%, de 341 no ano passado para 280 este ano. Também houve redução de 4% no número de vítimas graves - 87 este ano, 91 em 2016 - e de 24% no de vítimas leves - 345 neste Carnaval, 454 no anterior.

Somente a Polícia Militar Rodoviária aplicou mais de 20 mil multas por infrações de trânsito, sobretudo relacionadas à imprudência, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e não uso do cinto de segurança. Não estão incluídas as multas aplicadas por radares e outros medidores de velocidade.

Na fiscalização a mais de 26 mil veículos, 41 pessoas foram presas por outros crimes, 13 fugitivos da Justiça foram recapturados e 1.010 munições de uso restrito foram apre

