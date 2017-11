Polícia apura presença de crianças em festa com dançarinos nus no Ceará

A Polícia Civil do Ceará investiga organizadores de uma festa de Halloween realizada em Umari, no centro-sul do Estado. Segundo denúncia do presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Ceará e ex-vereador de Fortaleza, Eulógio Neto, crianças e adolescentes estavam no evento, que teve performances de dois dançarinos nus.

A festa foi realizada no último sábado, 28, nas dependências do Centro Integrado de Idosos Mãe Dôrete, mantido pela Prefeitura da cidade.

Um vídeo com a performance dos dançarinos divulgado nas redes sociais também levou à investigação policial. Dois organizadores da festa prestaram depoimento e foram soltos em seguida. Segundo eles, os dançarinos foram contratados na cidade de Cajazeiras, na Paraíba, e fugiram após o evento.

Neto denuncia ainda que, além da nudez, a festa teve consumo de drogas e bebidas alcoólicas na presença de crianças e adolescentes. A Associação de Conselheiros Tutelares do Ceará registrou na polícia um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) que será encaminhado ao Ministério Público do Ceará.

Por meio de nota a Prefeitura Municipal de Umari informa que o Centro Integrado de Idosos "é sempre usado para eventos festivos, por ser o único espaço disponível na Cidade", mas que "os organizadores da festa são responsáveis objetivamente por toda prática exercida no interior do imóvel".

A nota destaca ainda que "caso tenha sido realizado qualquer tipo de transgressão penal, cível ou administrativa, a gestão municipal recomendará punição cabíveis". A Prefeitura finaliza a nota salientando que "o Centro Integrado de Idosos Mãe Dôrete sedia eventos particulares, com exceção de aniversários, casamentos e atos religiosos".

Como Umari não tem delegacia policial, o caso está sendo investigado pela delegacia da cidade vizinha, Icó.