Polícia apreende lancha de suspeito da morte de Marielle Franco

A Polícia Civil apreendeu uma lancha de luxo, que seria do ex-sargento Ronnie Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A embarcação, uma Real 330, estava no Condomínio Porto Galo, em Angra dos Reis, reduto de pessoas com alto poder aquisitivo.

A informação foi divulgada nesta quarta-feira (13) pela assessoria da Polícia Civil.

A lancha, avaliada em R$ 600 mil, apreendida ontem (12), estaria em nome de Alexandre Motta, que também foi preso, por ter em sua residência 117 fuzis desmontados. De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontaram que Alexandre é laranja de Ronnie, tendo inclusive feito movimentações financeiras em seu próprio nome. Além da lancha, Lessa também é proprietário de um terreno no mesmo condomínio em Angra.

Hoje (13), foram ouvidas na Divisão de Homicídios (DH) mais cinco pessoas que teria levado algum grau de relação com os acusados: um bombeiro militar, três policiais militares e um civil. Todos foram liberados.

Também foram cumpridos outros 16 mandados de busca e apreensão. Uma sexta pessoa se apresentou espontaneamente e também foi liberada.

Ronnie, Alexandre e o ex-PM Elcio Queiroz aceitaram falar sobre a posse das armas, mas não falaram nada sobre a morte da vereadora. Amanhã (14) os acusados vão ser levados para uma audiência de custódia. Só posteriormente serão levados para o sistema prisional.