Polícia apreende 4 por estupro coletivo de menina em escola no RJ

A Polícia Civil apreendeu quatro adolescentes, com idades entre 14 e 16 anos, suspeitos de participação em casos de estupro coletivo contra uma adolescente de 13. Segundo a menina, os crimes eram frequentes e aconteciam no Colégio Estadual Padre Mello, em Bom Jesus do Itabapoana, município localizado no noroeste do Rio de Janeiro.

Policiais que investigam o caso suspeitam que os estupros podem ter tido a participação de até 14 adolescentes, com idades entre 13 e 16 anos. O namorado da vítima teria participação nos crimes. Ele foi um dos alvos de mandados de apreensão nesta segunda-feira, 24, mas não foi encontrado.

"A vítima relata que foi submetida a uma série de atos de constrangimentos e a todo um processo de escravização sexual. Os fatos ocorreram ao longo de 45 dias entre os meses de maio e junho deste ano", contou a promotora Olivia Motta Venâncio Rebouças, em entrevista ao Fantástico, da Rede Globo.

"Dois dos episódios aconteceram na quadra envolvendo uma série de adolescentes. O terceiro episódio ela diz que não pôde nem contar quantos eram, mas que eram pelo menos quinze. E o último episódio teria ocorrido dentro da sala de aula", disse a promotora.

O diretor da escola onde aconteciam os estupros foi afastado, e a Secretaria Estadual de Educação abriu sindicância para apurar o caso.

