Polícia apreende 280 quilos de cocaína na Alfândega do Porto do Rio

A Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro (PRF) apreendeu na manhã de hoje (29) cerca de 280 quilos (kg) de cocaína, na Alfândega do Porto do Rio de Janeiro. Segundo nota divulgada pela corporação, a ação contou com o apoio de fiscais da Receita Federal e com a colaboração da cão farejador Black, que detectou a droga..

A descoberta se deu a partir do momento em que os policiais federais suspeitaram do alto valor declarado para uma carga descrita como material para construção, que tinha como destino a Espanha. “A cocaína havia sido acondicionada no interior de malas de viagem, escondidas atrás de blocos de concreto pré-fabricados”, disse a PRF.

Para tentar despistar a polícia e dificultar a descoberta da cocaína, os traficantes envolveram os tabletes de substância entorpecente em “uma espécie de material plástico contendo orégano”.

O entorpecente apreendido foi encaminhado para a sede da Superintendência de Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, centro da cidade. Segundo a PRF, continuam as investigações para detectar a origem da droga.