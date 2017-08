Polícia apreende 2 mil quilos de maconha em Santos (SP)

A Polícia Civil de São Paulo apreendeu mais de 2 mil quilos de maconha neste domingo, dia 27, em Santos, no litoral sul paulista. A droga foi interceptada na região central da cidade.

Trata-se a maior apreensão desse tipo de entorpecente na história da Baixada Santista. Agentes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos fizeram a apreensão quando verificavam denúncia que apontava para um imóvel no bairro do Valongo. Os tijolos estavam marcados para distribuição em vários pontos da Baixada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

