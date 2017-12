Podemos dialogar sem precondições com Coreia do Norte, diz Tillerson

"Nós estamos dispostos a conversar a qualquer hora que a Coreia do Norte queria. E estamos prontos para ter uma primeira reunião sem precondições", afirmou o secretário de Estado. - Foto: Aaron P. Bernstein / Reuters

O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, suavizou o tom sobre possíveis conversas com a Coreia do Norte. Na avaliação dele, "não seria realista" esperar que um país com armas nucleares vá para a mesa de negociações disposto a desistir de um programa de armas de destruição em massa no qual ele investiu tanto para desenvolver. Ele disse ainda que seu chefe, o presidente Donald Trump, apoia sua posição.

As declarações de Tillerson foram dadas na terça-feira, duas semanas após a Coreia do Norte realizar um teste com um míssil que poderia levar uma ogiva nuclear para território americano. "Nós estamos dispostos a conversar a qualquer hora que a Coreia do Norte queria. E estamos prontos para ter uma primeira reunião sem precondições", afirmou o secretário de Estado.

Tillerson disse que, em um encontro, seria possível começar a estabelecer uma série de pontos nos quais os EUA desejam ver avanços. Segundo ele, o objetivo ainda é que a Península Coreana não tenha armas nucleares, mas ele não vê como realista que Pyongyang vá para a mesa de negociações já tendo desistido de seu programa.

Porta-voz do Ministério da Unificação de Seul, Baik Tae-hyun disse que o diálogo pode ser positivo, caso contribua para se encontrar uma solução pacífica para o problema nuclear norte-coreano. Segundo ele, Washington e Seul mantêm uma posição firme de que as armas nucleares norte-coreanas não podem ser toleradas e devem ser totalmente descartadas de maneira pacífica. Fonte: Associated Press.