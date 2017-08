Podemos afastar qualquer míssil, diz secretário de Defesa dos EUA

Os Estados Unidos podem "afastar" qualquer míssil da Coreia do Norte que venha a tocar o solo americano, afirmou nesta segunda-feira, 14, o secretário da Defesa, Jim Mattis. Ele declarou também que qualquer ataque de Pyongyang pode dar início a uma guerra.

Respondendo a repórteres sobre a capacidade que a Coreia do Norte diz ter sobre a tecnologia para atacar o território de Guam, no oeste do Oceano Pacífico, Mattis diz que não está claro sobre o que fazer com a escalada das tensões.

"Se eles atacarem os Estados Unidos, podemos escalar para uma guerra muito rapidamente", disse. Depois, ele subiu de tom. "Se eles atirar contra os EUA, eu estou assumindo que eles acertaram os EUA. Se eles fizerem isso, o jogo começa."

Mattis disse ainda que a detecção de mísseis pode determinar rapidamente caso a Coreia do Norte lance um míssil contra Guam e que pode detê-lo. Fonte: Associated Press.

