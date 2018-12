Pode ocorrer chuva no período da tarde em MS

Campo Grande (MS) – Nesta quinta-feira (13.12), as pancadas de chuva se intensificam à tarde e se espalham por Mato Grosso do Sul podendo ser forte, acompanhada de trovoadas e rajadas de vento.

Na regiões Sul e Sudoeste do Estado o sol predomina e a possibilidade de chuva será pequena.

Umidade relativa do ar chega a 30% e as temperaturas oscilam entre 21ºC e 36ºC. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro