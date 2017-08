PMs do Rio recuperam parte de carga roubada dos Correios

Policiais militares (PMs) do Batalhão de Choque encontraram parte da carga roubada ontem (4) de um caminhão dos Correios e levada para o Morro São João, no Engenho Novo. A comunidade é uma das localidades em que forças de segurança realizam uma operação desde a madrugada, com o apoio das forças armadas.

Segundo a Polícia Militar informou em seu perfil no Twitter, viaturas estão sendo deslocadas para apreender o material e levá-lo à 24ª Delegacia de Polícia.

Após o assalto do caminhão dos Correios, policiais militares chegaram a trocar tiros ontem com criminosos em uma tentativa de recuperar o material.

Além da carga roubada, os policiais encontraram na favela 370 pinos de cocaína, uma granada, um rádio transmissor e uma capa de colete balístico.

As operações de hoje ocorrem nas zonas norte e oeste da cidade. Além do Morro de São João, no Engenho Novo, os agentes civis e militares atuam no Complexo do Lins, em Camarista Méier, no Chapadão e Pedreira, e na Covanca.

