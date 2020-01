PMMS de nove municípios contará com novas viaturas

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul conta agora com mais 43 novas viaturas e 3 micro-ônibus. A entrega foi feita nesta segunda-feira, dia 27 pelo governador Reinaldo Azambuja.

As viaturas vão integrar batalhões de 9 municípios e um distrito: Campo Grande (30 viaturas); Sidrolândia (1 viatura); Sete Quedas (1 viatura); Dourados (5 viaturas); Fátima do Sul (1 viatura); Paraíso das Águas (1 viatura); São Gabriel do Oeste (1 viatura); Sonora (1 viatura); Bela Vista (1 viatura); Distrito Arapuá (1 viatura).

O governador ainda assinou a aprovação do cronograma das matrículas para o curso de formação dos Oficiais e Praças aprovados nos concursos da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Com isso, ao todo 650 novos policiais irão reforçar a segurança pública em todo o Estado.

Nos últimos 5 anos, o governador Reinaldo Azambuja, vem investindo na estruturação da segurança pública, buscando atender todos os 79 municípios. No período de 2015 a 2019, 742 viaturas foram entregues para as forças policiais de Mato Grosso do Sul por meio do Programa MS Mais Seguro. Um investimento total de mais de R$ 130 milhões, beneficiando os 79 municípios.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação