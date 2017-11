PMDB faz convenção sábado e terá André Puccinelli como presidente

Além do diretório regional, será eleita a direção do PMDB Mulher - Divulgação

PMDB elege neste sábado (18), a nova bancada do Diretório Estadual, que terá como presidente o ex governador André Puccinelli.

A convenção será realizada no Golden Class, localizado na Avenida Mato Grosso, 5046, às 10h.

O novo diretório será formado com base no consenso entre as lideranças, contemplando as bancadas das representações municipais e da comunidade.

Além do diretório regional, será eleita a direção do PMDB Mulher.

A renovação dos diretórios regionais é uma orientação da direção nacional do partido e tem por objetivo preparar a legenda para a disputa eleitoral de 2018.