PMA inicia Semana Santa com fiscalização reforçada em todo o Estado

Com objetivo de combater crimes contra a fauna e a flora sul-mato-grossense, a Polícia Militar Ambiental já começou a realizar trabalho de monitoramento mesmo antes da chegada do feriadão. As ações da “Operação Semana Santa” foram iniciadas nessa segunda-feira ao meio dia.

De acordo com o tenente coronel da PMA, Ednilson Queiroz, o combate a pesca predatória é o foco principal, mas o policiamento também será reforçado para coibir outros tipos de crimes contra o meio ambiente.

O tenente coronel alerta que os pescadores devem procurar a informação adequada antes da prática da atividade, e lembra que qualquer irregularidade pode configurar crime ambiental com multa administrativa e até prisão.

A “Operação Semana Santa” da Polícia Militar Ambiental termina no próximo dia 17 de abril às oito da manhã.

