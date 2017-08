PMA de Bataguassu realiza educação ambiental para alunos de escola pública

Campo Grande (MS) – Policiais Militares Ambientais de Bataguassu realizaram trabalhos de Educação Ambiental para 35 alunos da escola Municipal Marechal Rondon. Os trabalhos ocorreram nesta quarta-feira (30.8) pela manhã, na biblioteca do Serviço Social da Indústria (SESI).

Foram realizadas palestras e debates com os alunos sobre vários temas ambientais, como os tipos de poluição e suas causas, bem como as questões voltadas à fauna, como o tráfico de animais silvestres, caça e pesca ilegais, e sobre a flora, especialmente, sobre os desmatamentos que são a primeira causa de extinção de espécies e que causam vários desequilíbrios, levando a diversos problemas em cadeia, como erosões, assoreamento, desequilíbrio na distribuição dos recursos hídricos, entre outros.

Todas as 25 Subunidades da Polícia Militar Ambiental (PMA) realizam Educação Ambiental. Só o Projeto Florestinha da Capital atendeu mais de 20 mil alunos no Estado neste ano. Nesta semana, as crianças do Projeto estão atendendo escolas de Corumbá e Ladário.

PRIORIDADE

O Comando da PMA considera extremamente proveitoso o trabalho de Educação Ambiental, haja vista, toda a movimentação da população em defesa das questões ambientais. O Comando acredita que, só por meio da Educação Ambiental com crianças e adolescentes, as infrações e crimes ambientais diminuirão e as decisões deles, que no futuro estarão no Comando das ações no País, com certeza, serão mais planejadas do que estão sendo agora.

Quando se realiza Educação Ambiental, está se realizando a prevenção. Ou seja, evita-se, por meio da sensibilização, que essas crianças e adolescentes de hoje venham a delinquir, cometendo crimes e infrações, degradando o ambiente. Quando se prende ou se autua alguém por crime ou infração, o dano já foi causado e, muitas vezes, é irreversível. A prevenção é sempre mais importante do que a repressão, em especial nas questões ambientais.

Só por meio da Educação Ambiental as infrações e crimes ambientais diminuirão. A repressão sempre será necessária em virtude da ganância humana, mas com este trabalho, a necessidade de reprimir será sempre menor e consequentemente a geração atual e futura desfrutará de um meio ambiente equilibrado e melhor qualidade de vida.

Assessoria de Comunicação da Polícia Militar Ambiental (PMA)

Veja Também

Comentários