PMA autuou 65 infratores e aplicou R$1,6 milhão em multas por rinhas de galo neste ano

Campo Grande (MS) – A população vem ajudando a Polícia Militar Ambiental (PMA) a combater as atividades em rinhas de galo e vem fazendo denúncias, e o resultado tem sido expressivo. Só neste ano 65 pessoas foram autuadas e aplicadas multas que totalizam quase R$ 1,6 milhão. E 215 animais encontrados nos locais onde eram realizadas brigas de galo foram apreendidos.

A última ocorrência foi neste domingo (12.11) em Ribas do Rio Pardo. Após receber denúncia de que numa propriedade haveria competição de galos, o serviço de inteligência da PMA foi acionado e, constatada a veracidade, foi montada a operação para dar o flagrante. Os policiais esperaram o momento certo para agir, pois havia informação de que moradores de outros municípios participariam da ação criminosa.

Com o apoio do Batalhão de Choque (BChoque), a PMA foi até o local, onde 38 pessoas foram detidas e 48 galos apreendidos. Os policiais também elaboraram o auto de infração e aplicaram multa de R$ 24 mil por infrator, totalizando R$ 912 mil em multas.

No último dia 28 de outubro, no Jardim Veraneio, em Campo Grande, com a participação de policiais do 9º Batalhão, a PMA realizou operação em que 21 pessoas foram autuadas em R$ 630 mil. E 60 galos encontrados ali, muitos com ferimentos, foram apreendidos. Algumas das pessoas que participavam da competição, ao verem a chegada das equipes de policiais, fugiram pelo mato.

Na Capital, no mesmo mês, no dia 3, um jovem foi autuado em R$ 4 mil e 8 galos foram apreendidos no bairro Jardim Noroeste. E no bairro Nova Lima, outra rinha foi fechada e um infrator foi autuado em R$ 6,5 mil. Com ele foram apreendidos 11 galos.

Também em outubro, em Corumbá, no dia 28 foi realizada uma ação em que 76 galos foram apreendidos e um infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 15 mil.

Em São Gabriel do Oeste três homens foram detidos e uma rinha foi fechada na periferia da cidade no dia 2 de fevereiro. Eles foram autuados em R$ 6 mil e 12 galos foram apreendidos.

