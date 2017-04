PMA autua paranaenses por pesca ilegal e apreende barco, motor, rede de pesca e espinheis

Durante fiscalização fluvial no rio Paraná e Iguatemi, Policiais Militares Ambientais de Mundo Novo autuaram ontem (14) à tarde e à noite, dois pescadores por pesca ilegal e apreenderam vários petrechos proibidos para a pesca. Dois infratores, de 26 e 32 anos, residentes em Toledo (PR) foram autuados no período da tarde por pescarem no rio Iguatemi embarcados sem licença ambiental. Com os infratores foram apreendidos um barco, um motor de popa e duas carretilhas com varas. Eles não haviam capturado nenhum pescado ainda.

Os policias efetuaram auto de infração administrativo e aplicaram multa no valor de R$ 300,00 contra cada autuado. A pesca sem licença não é crime ambiental. Trata-se somente infração administrativa. Logo que sejam pagas as multas, os pescadores poderão ter os materiais restituídos.

No rio Paraná, à noite, os Policiais retiraram quatro redes de pesca, medindo 200 metros e 7 espinheis, medindo 300 metros com vários anzois, além de 38 anzois de galho (petrechos proibidos). Os proprietários dos petrechos ilegais não foram localizados. Foram soltos aproximadamente 10 kg de peixes que estavam vivos nas redes e nos espinheis.

