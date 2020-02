PMA autua mulher em R$ 10 mil por degradação de nascentes e matas ciliares

Campo Grande (MS) – Em fiscalização em uma propriedade rural no município de Coronel Sapucaia, localizada a 40 km da cidade, Policiais Militares Ambientais de Amambai localizaram, na última quinta-feira (13), diversas erosões por ravinas e voçorocas e outras degradações ambientais por falta de conservação do solo, inclusive, em áreas protegidas de preservação permanente (APP).

Uma voçoroca era tão profunda que atingiu o lençol freático, bem como áreas protegidas de nascentes e matas ciliares, causando assoreamento de mananciais na propriedade. A falta de conservação do solo na fazenda fez com que ocorressem os processos erosivos e fossem carreados sedimentos, causando principalmente o assoreamento de um curso d’água que corta a propriedade. O gado bovino tinha acesso as áreas protegidas, o que contribuiu com os processos erosivos.

As atividades foram paralisadas e a infratora (51), residente em Coronel Sapucaia, foi autuada administrativamente e multada em R$ 10.000,00. A autuada também responderá por crime ambiental de degradação de área de preservação permanente (APP). A pena é de um a três anos de detenção.

A infratora foi notificada a apresentar junto ao órgão Ambiental Estadual um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA).

Assessoria da Polícia Militar Ambiental/MS