PMA autua hotel em R$ 100 mil por escavar poço artesiano sem licença ambiental

Policiais militares ambientais de Campo Grande autuaram na segunda-feira (7), uma empresa do ramo de hotel na capital por infração ambiental. A PMA verificou que o proprietário da empresa escavara um poço artesiano sem autorização do órgão ambiental e sem outorga do uso da água.

A empresa com domicílio jurídico na Capital foi autuada administrativamente e multada em R$ 100.000,00 pela falta de licença ambiental para o poço.

A PMA interditou as atividades e os responsáveis também responderão por crime ambiental. Se condenados, poderão pegar pena de detenção de três a seis meses, por funcionar atividade poluidora sem autorização ambiental.

