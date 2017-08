PM-SP usa bombas de gás para dispersar usuários de drogas na Cracolândia

Na tarde de hoje (14), a Polícia Militar de São Paulo fez uma ação na Praça Júlio Prestes, região da Cracolândia, no centro da capital paulista, em que revistou os usuários de drogas e lançou bombas de gás para dispersar as pessoas que vivem no local. A ação pode ser vista em imagens registradas pelo coletivo A Craco Resiste. No final da tarde, o policiamento era ostensivo na região.

De acordo com a Polícia Militar, não houve tumulto e a ação policial faz parte da rotina, pois a prefeitura faz limpeza diária na região e os policiais ficam no entorno para prevenir alguma reação dos usuários de drogas.

“Mais uma vez, a Polícia Militar usa uma ação de limpeza como pretexto para agredir e humilhar pessoas em situação de rua. Foram lançadas diversas bombas de gás para dispersar o fluxo da Cracolândia, inclusive em direção aos espaços onde são oferecidos os serviços da prefeitura na região, ameaçando também a segurança dos trabalhadores”, divulgou a Craco Resiste, que disse também que usuários e trabalhadores foram cercados e revistados pelos policiais.

Veja Também

Comentários