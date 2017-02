PM-SP fez abordagem na região da Cracolândia após início de confusão

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo divulgou nota afirmando que, no final da manhã de hoje (23), policiais do patrulhamento de área fizeram abordagem, nas ruas Helvétia e Dino Bueno, centro da capital paulista, no entorno da região conhecida como Cracolândia.

Os policiais usaram bombas de gás para dispersar usuários de drogas na região, e a ação provocou correria. Algumas pessoas reagiram, lançando pedras contra os policiais e fazendo barricadas com fogo. A Polícia Militar (PM) foi ao local atendendo a chamamento do Corpo de Bombeiros, que pediu apoio após confusão com usuários de drogas.

De acordo com a SSP, a ação começou quando cerca de 300 pessoas se aglomeraram e começaram a atear fogo em lixo e arremessar pedras e outros objetos contra a PM. A polícia agiu para conter a confusão e foi solicitado apoio da Força Tática e da Guarda Civil Metropolitana. Seis policiais, entre integrantes do Corpo de Bombeiros e do policiamento local, ficaram feridos. A secretaria não informou se algum civil ficou ferido.

