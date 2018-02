PM reforça policiamento para desfiles que fecham carnaval no Rio

Depois da onda de arrastões e assaltos a foliões durante o carnaval, a Polícia Militar (PM) do Rio de Janeiro mobiliza neste fim de semana 5.757 policiais para garantir a segurança dos foliões que participarem dos desfiles que encerram a programação festiva na cidade. Neste sábado (17), além de vários blocos saírem às ruas do centro e de diversos bairros, haverá o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí, com apresentação das seis escolas de samba mais bem classificadas em 2018.



Para o desfile das campeãs do Grupo Especial, na noite deste sábado, no Sambódromo, foi destacado um efetivo especial. Para a Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, onde se apresentam as campeãs do Grupo de Acesso, outra equipe foi deslocada para garantir a segurança dos foliões.

De acordo com a corporação, o maior reforço será nos bairros do centro e da zona sul, onde desfilam os principais blocos. As estações do metrô receberão policiamento especial. O Grupamento de Policiamento Transportado em Ônibus Urbano vai atuar nos principais corredores de circulação de foliões, como Lagoa, Presidente Vargas, Central do Brasil, Francisco Bicalho e Rua 24 de Maio. O Batalhão de Polícia de Choque trabalha em conjunto com o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas para reforçar a segurança na Avenida Brasil e nas vias expressas Linhas Vermelha e Amarela.

O choque entra em ação também em outras áreas da cidade, apoiando equipes do Batalhão de Policiamento em Grandes Eventos, do Regimento de Polícia Montada e de Unidades do 1º Comando de Policiamento de Área. Também participam do esquema especial de policiamento efetivos da Corregedoria Interna da PM, da Coordenadoria de Inteligência e do Comando de Polícia Ambiental.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) mantém-se na Rocinha, na zona sul, onde tem atuação permanente desde o dia 18 de setembro do ano passado, quando tiveram início os confrontos entre grupos rivais pelo controle do tráfico de drogas na comunidade. Além disso, o Bope permanece de prontidão no quartel para atuar em situações de emergência.

Para contar com tal contingente neste fim de semana, a PM mobilizou efetivos de todas as unidades convencionais e especiais e convocou policiais lotados em funções administrativas e os que estão de férias.