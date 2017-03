PM recupera oito veículos e prende 13 foragidos da Justiça durante operação

Campo Grande (MS) – Planejada para prevenir a prática de delitos e proporcionar maior segurança à população campo-grandense, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), realizou mais uma edição da Operação MS Mais Seguro, entre os dias 03 e 05 de março. Por ser um final de semana pós-carnaval foram intensificadas as fiscalizações em bares, lanchonetes, postos de combustíveis e nos locais com maiores índices de reclamação de perturbação da tranquilidade e do sossego.

Cerca de duas mil pessoas e aproximadamente mil veículos foram abordados durante os três dias de operação, que resultou na prisão de 13 pessoas que eram consideradas foragidas da Justiça e conduziu outras 89 para as Delegacias da Polícia Civil para averiguação, além da apreensão de quatro armas de fogo.

Entre veículos abordados, oito eram produtos de furtos ou roubos e foram recuperados, outros 45 apresentavam algum tipo de irregularidade e foram conduzidos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado (Detran/MS). Também foram lavrados 164 Autos de Infração e feito o recolhimento de 28 documentos.

Reportagem Regiane Ribeiro Assecom/Sejusp

