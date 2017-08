PM recebe 150 jaquetas com sistema airbag para motociclistas e comemora 36 anos do Batalhão de Trânsito

Campo Grande (MS) – A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) recebeu na segunda-feira (21.8), 150 jaquetas com airbag, que tem como objetivo garantir a segurança dos policiais militares empregados no policiamento com motos na Capital. Participaram da solenidade o secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública, delegado Antonio Carlos Videira; o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta; o comandante do Policiamento Metropolitano (CPM), coronel Renato Tolentino Alves; e os comandantes das unidades contempladas.

O equipamento entregue foi adquirido por meio do convênio celebrado entre o município de Campo Grande, o Estado de Mato Grosso do Sul com interveniência da Sejusp, Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e a PMMS, que destina uma porcentagem dos valores arrecadados nas notificações de trânsito lavradas, possibilitando a aquisição de materiais para serem investidos na fiscalização de trânsito.

O secretário adjunto da Sejusp, delegado Antonio Carlos Videira, disse que o objetivo da secretaria ao adquirir equipamentos como esse é proteger o bem mais precioso que as instituições possuem que são os seus policiais. “Sabemos da importância dos equipamentos de proteção pessoal para um policial que tem como uma de suas ferramentas de trabalho a motocicleta. Além disso, através do programa MS Mais Seguro já adquirimos motocicletas mais potentes para facilitar no atendimento das ocorrências”, destacou Videira.

De acordo com o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, cada dia mais a instituição vem recebendo por parte do Governo do Estado instrumentos que possibilitam um serviço efetivo e com os equipamentos adequados, garantindo assim uma segurança pública mais eficiente e eficaz. Ele também aproveitou a oportunidade e parabenizou ao Batalhão de Trânsito pelos 36 anos de atuação.

As jaquetas da marca Inflajack Brasil, possuem sistema de proteção pneumático, popularmente conhecido como airbag, que funcionam por meio de cilindro de ar comprimido (CO2) e inflam em caso de impacto durante colisões, amenizando a queda do motociclista no solo. Os equipamentos de proteção pessoal possuem um cabo espiral que deve ser conectado ao veículo e em casos de acidentes, o gatilho do sistema de airbag é acionado. O tempo de insuflação das bolsas de ar fica abaixo de 200 milésimos de segundo.

Há quase quatro anos no Batalhão de Trânsito, o capitão Willian Silva do Nascimento, afirmou que essas jaquetas minimizam as lesões em uma possível queda, e demonstra a preocupação da segurança pública com seu efetivo. “Estamos nos sentindo valorizados e motivados para desempenhar as nossas funções com segurança”, agradeceu o sargento.

Texto e foto: Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

